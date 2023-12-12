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14:53, 12 декабря 2023Спорт

Футболистов «Баварии» атаковали порноботы

Фото: Jason Cairnduff / Reuters

Страницы нескольких футболистов «Баварии» в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) атаковали порноботы. Об этом сообщает Stuttgarter Nachrichten.

В аккаунтах игроков появился контент порнографического характера. От действий злоумышленников пострадали вратари мюнхенцев Мануэль Нойер и Свен Ульрайх, защитник Нуссайр Мазрауи, полузащитник Йозуа Киммих, а также нападающие Томас Мюллер и Харри Кейн.

В 2019 году хакеры из группировки Strontium (Fancy Bear/APT28) атаковали сайты антидопинговых и спортивных организации по всему миру. По утверждению IT-гиганта Microsoft, несколько из 16 атак были успешными, но большинство попыток взлома удалось предотвратить.

«Бавария» после 13 матчей чемпионата Германии имеет в активе 32 очка. Команда находится на втором месте в турнирной таблице бундеслиги, на четыре очка отставая от леверкузенского «Байера».

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      Алексей Гусев
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