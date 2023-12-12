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16:12, 12 декабря 2023Культура

Госпитализированный Пригожин назвал процент поражения легких

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что у него поражено 10 процентов легких

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, которого ранее внепланово госпитализировали из-за гриппа, рассказал о проценте поражения легких в результате болезни. Его слова приводит MK.RU.

Медиаменеджер отметил, что в этот раз ему повезло больше, чем когда он заболел коронавирусом, находясь в Дубае. «Пневмонию вовремя поймали, в первый же день. Процент поражения легких небольшой — 10 процентов, так что меня на днях уже отпустят домой. Хорошо, что я попал в больницу», — сказал он, отметив, что ему делают капельницы, уколы, а также сразу назначили антибиотики.

До этого Пригожин рассказал о своем состоянии. Он признался, что чувствует себя лучше, так как вовремя обратился к врачу.

Ранее стало известно о госпитализации Пригожина. Как уточнял источник, это внеплановая госпитализация. Позже медиаменеджер рассказал, что у него грипп. «Просто сильный грипп, есть подозрение на пневмонию, лежу в Лапино у Курцера. С чего паника, не понимаю», — поведал он в разговоре с телеведущей Ксенией Собчак.

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      Варвара Кошечкина
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