Госпитализированный Пригожин назвал процент поражения легких

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что у него поражено 10 процентов легких

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, которого ранее внепланово госпитализировали из-за гриппа, рассказал о проценте поражения легких в результате болезни. Его слова приводит MK.RU.

Медиаменеджер отметил, что в этот раз ему повезло больше, чем когда он заболел коронавирусом, находясь в Дубае. «Пневмонию вовремя поймали, в первый же день. Процент поражения легких небольшой — 10 процентов, так что меня на днях уже отпустят домой. Хорошо, что я попал в больницу», — сказал он, отметив, что ему делают капельницы, уколы, а также сразу назначили антибиотики.

До этого Пригожин рассказал о своем состоянии. Он признался, что чувствует себя лучше, так как вовремя обратился к врачу.

Ранее стало известно о госпитализации Пригожина. Как уточнял источник, это внеплановая госпитализация. Позже медиаменеджер рассказал, что у него грипп. «Просто сильный грипп, есть подозрение на пневмонию, лежу в Лапино у Курцера. С чего паника, не понимаю», — поведал он в разговоре с телеведущей Ксенией Собчак.