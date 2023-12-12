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14:13, 12 декабря 2023Мир

Кремль оценил перспективы поддержки Киева со стороны США

Песков: денежная поддержка США, на которую рассчитывает Киев, обречена на фиаско
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Денежную поддержку от США, на которую так рассчитывает официальный Киев, ждет фиаско, как и те деньги, что уже были потрачены Западом на поддержание военных возможностей украинской армии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России и официальный представител Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК.

Песков, комментируя предстоящую встречу президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским, отметил, что «ранее вкачанные» Западом миллиарды долларов так и не позволили реализовать планы Киева на успешное контрнаступление.

«На это же фиаско будут обречены и другие десятки миллиардов долларов, которые Украина хочет, чтобы вкачали в ее экономику. Изменить ситуацию на поле боя это не может, как и не сможет изменить продвижение», — подчеркнул Песков.

11 декабря стало известно, что президент США пригласил украинского коллегу на встречу в Белом доме. Ожидается, что стороны обсудят нынешние нужды Киева. Песков в свою очередь отметил, что Москва будет пристально следить за ходом и результатами встречи.

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      Виктория Кондратьева
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