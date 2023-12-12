Минобороны завило об отражении атак штурмовиков ВСУ в Марьинке под Донецком

Минобороны заявило об отражении двух атак ВСУ в районе Марьинки ДНР

Российские подразделения «Южной» группировки войск при участии авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в районе Марьинки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, также было нанесено поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районе Курдюмовки и Клещеевки.

Всего за сутки Украина потеряла на донецком направлении до 240 бойцов, два бронетранспортера и четыре автомобиля. Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы российские войска поразили две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» ВСУ.

Ранее бойцы Вооруженных сил России подняли над Марьинкой триколор. Как стало известно RT, подразделения ВСУ отступили из города и безуспешно попытались сорвать ротацию российских войск атакой из минометов и гранатометов. По состоянию на 10 декабря, телеканал, украинские войска удерживали не более двух домов у западной границы Марьинки, выяснил телеканал.

1 декабря боец 103-го полка 150-й дивизии заявил, что Марьинка перешла под контроль России. В октябре военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов в разговоре с «Лентой.ру» назвал Марьинку, а также Авдеевку в числе важнейших направлений спецоперации, взятие которых может защитить Донецк от обстрелов.