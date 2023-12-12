Певица Люся Чеботина объяснила появление Киркорова на публике с повязкой у лица

Российская певица Люся Чеботина объяснила появление поп-исполнителя Филиппа Киркорова на публике с повязкой у лица. Соответствующее видео приводит Telegram-канал «НеМалахов».

Известно, что 56-летний артист посетил гастрономический мюзикл «Москва слезам не верит». Для мероприятия он выбрал черные брюки, кожаную куртку, отделанную белым мехом, и широкополую шляпу. Однако журналисты заметили, что на красной дорожке звездный гость постоянно поправлял у лица черную повязку, которая прикрывала его уши и подбородок. Так, они предположили, что Киркоров вновь сделал пластику.

В свою очередь, Чеботина раскрыла причину необычного внешнего вида певца. «Когда я увидела его в таком виде, то спросила, что случилось. Он объяснил, что это стоматология. Многие артисты могли бы слиться и сказать, что у меня стоматология, а он все равно отрабатывает на все сто», — пояснила его коллега.

В сентябре Филипп Киркоров показал тело на фоне слухов о проблемах после пластической операции. На размещенном видео артист предстал, сидя в машине в классическом костюме и футболке. Затем певец снял часть одежды, обнажив левую руку и продемонстрировав накачанные мышцы.

