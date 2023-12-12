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07:50, 12 декабря 2023Спорт

Российский игрок НХЛ рассказал о недостающих вещах из России

Хоккеист «Айлендерс» Сорокин заявил, что скучает по котлетам с пюре из России
Илья Сорокин

Илья Сорокин. Фото: Dennis Schneidler-USA TODAY Sports / Reuters

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин рассказал о недостающих вещах из России. Его слова приводит Sport24.

Хоккеист заявил, что скучает по русским национальным блюдам, в частности, винегрету, оливье, супам. «Сейчас уже привык к местной еде. Все в меру. Из России я больше всего скучаю по куриным котлетам с пюре», — подчеркнул он.

11 декабря Сорокин рассказал о нежелании жить на Манхэттене в США. По его мнению, район забирает у него энергию.

Сорокин защищает цвета «Айлендерс» с сезона-2020/2021. В текущем сезоне он провел за команду 17 матчей. В составе московского ЦСКА голкипер стал обладателем Кубка Гагарина.

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      Анастасия Борисова
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