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17:28, 12 декабря 2023Спорт

Российского гребца-чемпиона отправили в нокаут в Москве

Российского гребца-чемпиона Никаэля Бикуа-Мфантсе нашли без сознания в Москве
Никаэль Бикуа-Мфансе

Никаэль Бикуа-Мфансе. Кадр: 100GV / YouTube

Чемпион Европы по гребле в составе сборной России Никаэль Бикуа-Мфантсе найден без сознания в столичном районе Западное Бирюлево. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По имеющейся информации, 37-летнего Бикуа-Мфантсе отправили в нокаут на вечеринке, куда его пригласили ученики из школы олимпийского резерва. О причинах конфликта не сообщается, сам бывший спортсмен избежал серьезных травм.

Бикуа-Мфантсе родился в Москве в 1986 году. В 2007-м в составе российской сборной он выиграл чемпионат Европы в Познани, а также стал первым темнокожим победителем регаты в Люцерне.

В мае 2023 года в Москве был избит известный российский баскетболист ЦСКА Алексей Швед. В результате драки у входа в ресторан в центре столицы бронзовый призер Олимпиады в Лондоне получил черепно-мозговую травму. В августе 2023 года в больницу с аналогичным повреждением попал чемпион Европы в составе сборной России по баскетболу Никита Шабалкин. Причиной стал уличный конфликт на территории одного из московских ЖК.

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      Илья Костин
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