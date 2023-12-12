Стало известно о десятках нарушивших антироссийские санкции европейских клубах

Follow the Money: 28 нарушивших антироссийские санкции клубов могут наказать

У 28 европейских футбольных клубов могут возникнуть проблемы из-за нарушения антироссийских санкций, введенных после начала спецоперации на Украине. Об этом стало известно изданию Follow the Money.

Журналисты подсчитали, что с конца февраля 2022 года клубы из ЕС осуществили 17 трансферов за деньги с российскими командами. В десяти из них участвовали российские клубы, подпадающие под европейские санкции. Еще 13 игроков уехали из европейских клубов в команды, связанные с санкциями Европы или США.

В числе клубов, которые могут наказать, французские «Лион» и «Ницца», испанский «Реал Сосьедад», итальянские «Торино» и «Удинезе», а также нидерландские ПСВ и НЕК.

В сентябре прошлого года стало известно о срыве трансфера полузащитника сборной России Арсена Захаряна в лондонский «Челси». Уточнялось, что переход не состоится из-за санкций, введенных Великобританией в отношении России. Спустя год хавбек перешел в испанский «Реал Сосьедад».

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть крупных турниров.