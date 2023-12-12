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08:17, 12 декабря 2023Россия

Заведующая российским детсадом уволилась из-за грамот с гербом Украины

Заведующая детсадом Хабаровска уволилась из-за вручения грамот с гербом Украины

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Заведующая детским садом в Хабаровске уволилась после того, как детям там вручили грамоты с гербом Украины после соревнований. Об этом сообщил мэр города Сергей Кравчук в Telegram-канале.

«Приношу извинения воспитанникам детского сада № 122 и их родителям. Новые грамоты выданы. Понимая свою ответственность за инцидент, заведующая детским садом и инструктор написали заявление об увольнении», — написал мэр.

После случившегося во всех детсадах проведут дополнительные патриотические мероприятия, добавил Кравчук.

О том, что детям в Хабаровском крае вручили награды с украинской символикой, стало известно в понедельник, 11 декабря. Среди детей проходили соревнования по пионерболу, в которых участвовали несколько детсадов. Для воспитанников грамоты готовились каждым учреждением самостоятельно. Инструктор по физкультуре скачала шаблон грамоты в интернете, распечатала и принесла на соревнования, пояснили в городском управлении образования.

Похожий случай произошел в детском саду Читы. Там детям выдали грамоты с гербом Украины за участие в конкурсе. После того как родители обратились в детский сад с недовольствами, сотрудники образовательного учреждения попросили всех срочно сдать выданные детям грамоты обратно. Руководителя детсада впоследствии уволили.

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      Анастасия Шейкина
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