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10:59, 13 декабря 2023Наука и техника

Минобороны передали партию новых БМП и БТР

«Курганмашзавод» передал Минобороны финальную в 2023 году партию БМП-3 и БТР-МДМ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Предприятие «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха») передало Министерству обороны России финальную в 2023 году партию новых боевых машин пехоты БМП-3 и десантируемых бронетранспортеров БТР-МДМ. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга, передает ТАСС.

«"Курганмашзавод" отгрузил Минобороны РФ финальную партию БМП-3 и десантных бронетранспортеров БТР-МДМ по госконтрактам текущего года. В Вооруженные силы РФ в полном объеме поставлены не только БМП-3 и БТР-МДМ. Как соисполнитель по ГОЗ "Курганмашзавод" закрыл свою часть обязательств по поставкам БМП-2М с боевым модулем "Бережок"», — говорится в сообщении.

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В холдинге отметили, что каждая БМП-3 оснащается комплектом дополнительной защиты, который состоит из бронированных экранов и противокумулятивных решеток.

Исполнительный директор предприятия Игорь Гиске отметил, что «Курганмашзавод» модернизирует производственные мощности и расширяет штат при поддержке «Ростеха».

Ранее в декабре в «Высокоточных комплексах» сообщили, что Вооруженные силы России с опережением получили все боевые машины пехоты БМП-2М с боевыми модулями «Бережок».

В сентябре исполнительный директор по гособоронзаказу и военно-техническому сотрудничеству «Курганмашзавода» Роман Хромов рассказал, что военнослужащие из зоны специальной военной операции дали положительную оценку дополнительной защите БМП-3.

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      Даниил Иринин
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