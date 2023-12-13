Минобороны передали партию новых БМП и БТР

«Курганмашзавод» передал Минобороны финальную в 2023 году партию БМП-3 и БТР-МДМ

Предприятие «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха») передало Министерству обороны России финальную в 2023 году партию новых боевых машин пехоты БМП-3 и десантируемых бронетранспортеров БТР-МДМ. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга, передает ТАСС.

«"Курганмашзавод" отгрузил Минобороны РФ финальную партию БМП-3 и десантных бронетранспортеров БТР-МДМ по госконтрактам текущего года. В Вооруженные силы РФ в полном объеме поставлены не только БМП-3 и БТР-МДМ. Как соисполнитель по ГОЗ "Курганмашзавод" закрыл свою часть обязательств по поставкам БМП-2М с боевым модулем "Бережок"», — говорится в сообщении.

В холдинге отметили, что каждая БМП-3 оснащается комплектом дополнительной защиты, который состоит из бронированных экранов и противокумулятивных решеток.

Исполнительный директор предприятия Игорь Гиске отметил, что «Курганмашзавод» модернизирует производственные мощности и расширяет штат при поддержке «Ростеха».

Ранее в декабре в «Высокоточных комплексах» сообщили, что Вооруженные силы России с опережением получили все боевые машины пехоты БМП-2М с боевыми модулями «Бережок».

В сентябре исполнительный директор по гособоронзаказу и военно-техническому сотрудничеству «Курганмашзавода» Роман Хромов рассказал, что военнослужащие из зоны специальной военной операции дали положительную оценку дополнительной защите БМП-3.