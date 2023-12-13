Рамзан Кадыров ответил критикам его изменившейся фигуры

Глава Чечни Кадыров ответил критикам его фигуры фразой «они переживают за меня»

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил критикам его изменившийся фигуры. Фраза из его разговора с журналистами опубликована на сайте информационного агентства «Чечня Сегодня».

Кадыров отозвался о своем внешнем виде, который часто становится предметом обсуждения среди популярных блогеров. «Блогеры, которые живут за пределами страны, пишут, что я страшно поправился, что мне нужно похудеть. Наверное, в душе они меня любят и поэтому переживают за меня. Они вынуждены бывают прислушаться к своему внутреннему голосу и озвучить вслух эти мысли», — отметил он.

Среди прочего глава республики признался, что давно не покупает одежду в магазинах. По его словам, в большинстве случаев костюмы для него шьет старшая дочь. «Иногда совместно разрабатываем идеи костюмов. Я стараюсь, чтобы шили по моему стилю. Когда был моложе, у меня не получалось одеваться так (...) Мне нравится красиво одеваться. Я даю советы, как лучше сшить для меня», — заключил собеседник издания.

В ноябре Рамзан Кадыров пострелял в куртке Gucci за 230 тысяч рублей. В описании к куртке говорится, что она выполнена из тонкого плотного нейлона с жаккардовым узором GG Supreme.