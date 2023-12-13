Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:23, 13 декабря 2023Ценности

Рамзан Кадыров ответил критикам его изменившейся фигуры

Глава Чечни Кадыров ответил критикам его фигуры фразой «они переживают за меня»

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил критикам его изменившийся фигуры. Фраза из его разговора с журналистами опубликована на сайте информационного агентства «Чечня Сегодня».

Кадыров отозвался о своем внешнем виде, который часто становится предметом обсуждения среди популярных блогеров. «Блогеры, которые живут за пределами страны, пишут, что я страшно поправился, что мне нужно похудеть. Наверное, в душе они меня любят и поэтому переживают за меня. Они вынуждены бывают прислушаться к своему внутреннему голосу и озвучить вслух эти мысли», — отметил он.

Материалы по теме:
Поколение М. Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
Поколение М.Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
4 ноября 2021
Порочные сети: самые дикие и провокационные образы на Неделе моды в Милане
Порочные сети:самые дикие и провокационные образы на Неделе моды в Милане
1 марта 2022

Среди прочего глава республики признался, что давно не покупает одежду в магазинах. По его словам, в большинстве случаев костюмы для него шьет старшая дочь. «Иногда совместно разрабатываем идеи костюмов. Я стараюсь, чтобы шили по моему стилю. Когда был моложе, у меня не получалось одеваться так (...) Мне нравится красиво одеваться. Я даю советы, как лучше сшить для меня», — заключил собеседник издания.

В ноябре Рамзан Кадыров пострелял в куртке Gucci за 230 тысяч рублей. В описании к куртке говорится, что она выполнена из тонкого плотного нейлона с жаккардовым узором GG Supreme.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров спрогнозировал окончание СВО

      Россиянам рассказали о пользе домашнего майонеза без яиц

      Артемий Лебедев назвал кретинами героев пранков Вована и Лексуса

      Силовики нашли схрон с оружием и боеприпасами в ЛНР

      Россиянам гарантировали сохранение пособия в случае досрочного выхода из декрета

      На Украине захотели сделать обязательной мобилизацию женщин

      Борисов оценил влияние космонавтики на экономику и нацбезопасность

      Рамзан Кадыров ответил критикам его изменившейся фигуры

      В США заявили о «помощи» утечек Пентагона в контрнаступлении ВСУ

      Мэр Омска ответил на обвинения в отказе вешать доску в память об участнике СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости