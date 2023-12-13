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13:33, 13 декабря 2023Забота о себе

Россиян предупредили о вызывающих отеки серьезных заболеваниях

Эндокринолог Табеева: болезни сердца и почек вызывают отеки лица и тела

Фото: engin akyurt / Unsplash

Отеки появляются из-за неправильного образа жизни, а также в результате серьезных нарушений в работе сердечно-сосудистой, мочевыделительной, лимфатической, эндокринной и пищеварительной систем. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра Камиля Табеева.

По ее словам, чаще всего отеки вызывают венозная недостаточность и сердечно-сосудистые заболевания, которые сопровождаются снижением сократительной способности миокарда. Врач уточнила, что обычно у людей с патологиями сердца к вечеру отекают ноги. Кроме того, у них могут возникать тахикардия и одышка в состоянии покоя или при незначительной физической нагрузке.

При болезнях лимфатической системы отеки появляются из-за нарушения тока лимфы. Часто появляются на конечностях, ближе к вечеру отеки увеличиваются и практически исчезают к утру или после отдыха

Камиля Табееваврач-эндокринолог
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Заболевания почек тоже провоцируют появление отеков на лице и теле, предупредила Табеева. Врач указала, что, в отличие от других заболеваний, при почечной недостаточности отечность наблюдается по утрам и может полностью исчезать к вечеру. Помимо отеков, у людей с болезнями почек кожа часто становится сухой и бледной, добавила Табеева.

Нарушения в работе пищеварения — это еще одна причина отечности, говорит специалистка. По ее словам, при циррозе печени жидкость не удерживается в кровеносном русле и скапливается в организме. Чаще всего, продолжила врач, отеки появляются в области живота, стоп, голени и бедер.

В заключение Табеева рассказала, что отечность может появиться из-за проблем в работе эндокринной системы, например при гипотиреозе. Врач указала, что при этом заболевании у пациентов появляется плотный отек лица, который может распространиться на все тело.

Ранее эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Вероника Неудахина предупредила, что постоянный упадок сил и апатия в совокупности с чувством общей разбитости могут указывать на развитие опасной болезни. По ее словам, такие симптомы появляются при дисфункцией щитовидной железы.

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      Екатерина Улитина
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