В Британии рассказали об усилении ВМФ России

Daily Express: Путин усилил ВМФ России двумя новыми атомными подлодками

Президент Владимир Путин усилил Военно-морской флот (ВМФ) России новыми атомными подводными лодками (АПЛ) с баллистическими и крылатыми ракетами. Об усилении флота рассказали в публикации британского издания Daily Express (DE).

«Владимир Путин предоставил российскому Военно-морскому флоту две новые смертоносные атомные подводные лодки, стремясь повысить мощь своих сил, и это, как ожидается, только начало», — подчеркнул таблоид.

Автор отметил, что стратегическая АПЛ «Император Александр III» проекта 955А «Борей-А» несет 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава», а многоцелевая подлодка «Красноярск» проекта 885М «Ясень-М» оснащена крылатыми ракетами и торпедами.

Ранее в декабре в ходе церемонии поднятия военно-морского флага на АПЛ «Император Александр III» и «Красноярск» президент Путин сообщил, что в ближайшие годы судостроительное предприятие «Севмаш» передаст ВМФ России еще три стратегических ракетоносца проекта 955А «Борей-А».

В ноябре источник РИА Новости сообщил, что подлодки «Император Александр III» и «Красноярск» переданы ВМФ России. Стороны подписали приемо-сдаточные документы.