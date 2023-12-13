В ЕС рассказали о плане Б по финансированию Украины на случай вето Венгрии

Комиссар ЕС Хан заявил о плане Б по финансированию Украины в случае вето Венгрии

У Европейского союза (ЕС) есть альтернативный план финансирования Украины на случай, если Венгрия наложит вето на использование общего бюджета ЕС. Об этом в беседе с Reuters рассказал комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Хан.

«Одним из качеств Комиссии является всегда иметь план Б, но (...) я не хочу говорить и спекулировать о плане Б, потому что это также создает возможность выхода», — заявил Хан.

На вопрос, могут ли 26 стран ЕС, за исключением Венгрии, предоставить Украине деньги в рамках межправительственного соглашения, Хан ответил: «Конечно. Это одна из возможностей».

При этом Хан усомнился в том, что Венгрия «останется в стороне от международного, не только европейского, но и международного сообщества».

Ранее советник премьер-министра по политическим вопросам Венгрии Балаж Орбан заявил, что страна согласна снять вето на помощь ЕС Украине при условии разморозки причитающихся ей средств из фондов объединения.

Позже Еврокомиссия согласилась перечислить Венгрии 10 миллиардов евро из бюджета ЕС.

В декабре 2022 года страны Евросоюза согласовали заморозку положенных Венгрии средств из Фонда сбалансированного развития ЕС в размере 6,3 миллиарда евро. Изначально эта сумма составляла 7,5 миллиарда евро, однако была снижена в обмен на отказ от права вето по ряду вопросов — в частности, по пакету помощи Киеву.

