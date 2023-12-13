В ОПЕК оценили динамику добычи нефти в России

ОПЕК: нефтедобыча РФ осталась на уровне 9,5 миллиона баррелей в сутки в октябре

По итогам октября 2023 года суммарные объемы нефтедобычи в России остались на сентябрьском уровне в 9,5 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщается в декабрьском отчете Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

В октябре Россия нарастила производство жидких углеводородов на 55 тысяч баррелей в сутки по сравнению с сентябрем — до 10,9 миллиона баррелей в день. Из них 1,4 миллиона баррелей в день пришлись на газовый конденсат (этот продукт часто называют «легкой» нефтью, является побочным продуктом при переработке нефтяного газа — прим. «Ленты.ру»), уточнили в организации. В сравнении с ноябрьским докладом в ОПЕК повысили оценку производства конденсата в России по итогам октября на 0,1 миллиона баррелей в сутки. В предыдущем отчете организации указывался показатель в 1,3 миллиона баррелей в день.

Россия начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня (10 миллионов баррелей в день, согласно оценке ОПЕК) в мае 2023 года. При этом в феврале власти РФ утверждали, что плановое снижение добычи начнется с марта. Позднее к российской инициативе присоединились восемь стран ОПЕК, согласившиеся с мая сократить добычу в совокупности на 1,1 миллиона баррелей.

В конце ноября агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило о решении стран ОПЕК+ сократить суммарный объем суточной нефтедобычи на 2 миллиона баррелей. При этом крупнейшие производители сырья — Саудовская Аравия и Россия — обязались сократить добычу на 1 миллион и 500 тысяч баррелей в день соответственно в начале 2024 года.

В то же время министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов ближневосточной страны, принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд допустил продление добровольных ограничений на нефтедобычу после первого квартала следующего года.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты сообщило, что по итогам октября чистые доходы России от продажи нефти достигли 11,3 миллиарда долларов. Этот показатель стал самым высоким за полтора года, с мая 2022 года, и составил 31 процент от общих доходов федерального бюджета страны за второй месяц осени. По данным Минфина, нефтегазовые доходы России в октябре 2023 года достигли 1,634 триллиона рублей.