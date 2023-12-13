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12:58, 13 декабря 2023Наука и техника

В США испытали новую систему РЭБ для флота

Lockheed Martin испытала систему радиоэлектронной борьбы AOEW для ВМС

Фото: U.S. Navy / Handout / Reuters

Компания Lockheed Martin провела первые успешные испытания флотской системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Advanced Off-Board Electronic Warfare (AOEW), разработанной для Военно-морских сил (ВМС) США. Об этом пишет Breaking Defense.

Новая система предназначена для установки на палубные вертолеты MH-60R и MH-60S Seahawk. AOEW может работать самостоятельно или совместно с оборудованием боевых кораблей. Система позволит обнаруживать и подавлять различные угрозы, включая приближающиеся противокорабельные ракеты.

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Установленную на вертолет MH-60R систему испытали на авиабазе Патуксент-Ривер. Как пишет издание, ВМС инвестировали более 325 миллионов долларов в разработку AOEW, которая сможет подавлять сигналы управления ракет.

Ранее в декабре издание The National Interest назвало палубный самолет РЭБ Boeing EA-18G Growler самым важным самолетом ВМС США. Он позволяет глушить сигналы и обнаруживать их источник.

В том же месяце стало известно, что армия США испытала новую систему РЭБ Terrestrial Layer System-Brigade Combat Team, помещающуюся в ранец.

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      Даниил Иринин
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