Диета продлила жизнь насекомым с ожирением

PNAS: здоровая диета продлила жизнь старым мухам с ожирением

Ученые Университета Коннектикута показали, что старые, страдающие ожирением мухи, становятся здоровее и живут дольше, если их посадить на диету. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), это может значить, что пожилые люди могут улучшить свое здоровье, поменяв питание.

Эксперименты продемонстрировали, что у плодовых мушек, питающихся высококалорийной пищей с высоким содержанием сахара и белков, наблюдаются метаболические изменения, аналогичные тем, что наблюдаются у людей, страдающих ожирением. Такие насекомые живут менее 80 дней. Однако перевод на более здоровую диету даже на очень позднем этапе резко изменяет метаболизм и продлевает жизнь до 120 дней.

У более старых насекомых, выращенных на высококалорийной диете, в организме было больше липидов, и они тратили больше энергии на защиту своего тела от активных форм кислорода. У них также был более высокий уровень смертности, чем у мух, выращенных на низкокалорийной диете.

По словам авторов, метаболизм мух может адаптироваться к изменению диеты даже в пожилом возрасте. Поскольку многие основные метаболические пути у плодовых мух такие же, как у людей, исследование предполагает, что организм человека способен реагировать аналогичным образом, и можно получить пользу от снижения потребления калорий в пожилом возрасте.