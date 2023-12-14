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09:32, 14 декабря 2023Наука и техника

Бывший разработчик Rockstar объяснил задержку с выходом GTA VI на ПК

IGN: бывший сотрудник Rockstar объяснил невыход GTA на ПК сложностью разработки

Кадр: @RockstarGames / YouTube

Бывший сотрудник студии Rockstar объяснил, почему GTA VI сначала выйдет на консолях и только затем — на ПК. Об этом сообщает издание IGN.

Журналисты медиа обратили внимание на видеоблог бывшего сотрудника Rockstar Майка Йорка, который объяснил выход GTA на ПК с задержкой. По словам Йорка, таким образом создатели тайтла расставляют приоритеты. Автор заметил, что игры на консолях лучше продаются, поэтому в первую очередь компания разрабатывает их исключительно для этих платформ.

Также Майк Йорк отметил, что разрабатывать игры для компьютеров сложнее, чем для приставок. Это связано с тем, что ПК имеют множество конфигураций, тогда как версий консолей всего несколько. Специалист напомнил, что в случае GTA V Rockstar сначала выпустила игру для PlayStation 3 и Xbox 360, через год представила порт для PS4 и Xbox One, и только через полгода создала версию для ПК.

«Что будет продаваться лучше всего? Ну, скорее всего, это PlayStation. Так что давайте вложим всю нашу энергию в PlayStation, затем в Xbox, а затем в ПК», — рассказал автор. Также Йорк объяснил, что фирма могла бы одновременно работать над версиями для консолей и персональных компьютеров, но для этого студии пришлось бы иметь огромный штат и вложить в разработку гигантские ресурсы.

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Журналисты IGN заявили, что бывший разработчик Rockstar по большей части прав, но студия, по их мнению, в первую очередь ориентируется на прибыль. Поэтому выход версии игры на ПК через несколько месяцев после релиза на консоли выгоден, так как привлечет дополнительное внимание к продукту.

Ранее журналисты издания ArsTechnica предположили, что выход GTA VI на ПК придется ждать от нескольких месяцев до нескольких лет. Rockstar представила первый трейлер новой Grand Theft Auto в ночь на 5 декабря.

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      Андрей Ставицкий
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