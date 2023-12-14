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13:37, 14 декабря 2023Экономика

Курс доллара начал расти

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 90 рублей

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 14 декабря курс доллара после недели падения начал расти. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Резкий скачок произошел около 12 часов по мск — на максимуме валюта поднималась выше 90 рублей, достигнув 90,17 рубля. С начала декабря курс постепенно снижался почти с 93 рублей за доллар.

Тем временем евро прибавил с начала дня 0,9 процента, превысив 98 рублей. Рост также показывает китайский юань — курс за последний час подскочил до 12,599 рубля.

Курс доллара от TradingView

14 декабря в 12:00 мск началась прямая линия, совмещенная с итоговой пресс-конференцией, на которой выступает президент России Владимир Путин. В ходе мероприятия лидер рассказал о росте ВВП и инфляции к концу года, а также сообщил о снижении в стране безработицы до 2,9 процента к концу 2023 года, чего еще никогда не наблюдалось в истории современной России.

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      Мария Грушко
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