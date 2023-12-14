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17:05, 14 декабря 2023Спорт

Назван способ повысить эффективность тренировок

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Журналисты Men Today рассказали о влиянии музыки на тренировочный процесс.

Прослушивание музыки назвали одним из способов повысить эффективность тренировок. Отмечается, что правильные мелодии могут мотивировать на занятия и заставляют работать усерднее. Также музыка может подбодрить или, наоборот, успокоить.

Кроме того, музыка улучшает координацию, тело естественным образом двигается в такт. Наконец, музыкальное сопровождение делает тренировку более приятной.

Ранее врач Михаил Игнатов перечислил сигналы для прекращения тренировок. Он заявил, что воздержаться от выполнения упражнений нужно при дискомфорте, боли, а также помутнении зрения и нарушении сна.

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      Андрей Стрельцов
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