Назван способ повысить эффективность тренировок

Журналисты Men Today рассказали о влиянии музыки на тренировочный процесс.

Прослушивание музыки назвали одним из способов повысить эффективность тренировок. Отмечается, что правильные мелодии могут мотивировать на занятия и заставляют работать усерднее. Также музыка может подбодрить или, наоборот, успокоить.

Кроме того, музыка улучшает координацию, тело естественным образом двигается в такт. Наконец, музыкальное сопровождение делает тренировку более приятной.

Ранее врач Михаил Игнатов перечислил сигналы для прекращения тренировок. Он заявил, что воздержаться от выполнения упражнений нужно при дискомфорте, боли, а также помутнении зрения и нарушении сна.

