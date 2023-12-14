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12:33, 14 декабря 2023Забота о себе

Названо наиболее безопасное для здоровья вино

Диетолог Петитпейн назвала белое вино наиболее безопасным для здоровья

Фото: Rinat Shakirov / Unsplash

Диетолог Дебби Петитпейн оценила пользу разных вин и назвала наиболее безопасный для здоровья вариант. Слова специалистки приводит USA Today.

По словам Петитпейн, наиболее безвредным для организма будет вино с низким содержанием сахара и алкоголя. Она указала, что таким параметрам чаще всего соответствуют белые вина, произведенные в относительно прохладном климате. Вина из винограда, выращенного в жарких странах, уточнила специалистка, обычно более крепкие и сладкие.

Диетолог также отметила, что многочисленные исследования полезным называют красное вино. В частности, считается, что оно содержит антиоксиданты, уменьшающие воспаление и способствующие здоровью сердца. Однако, по мнению Петитпейн, хотя эти вещества действительно присутствуют в напитке, чтобы ощутить их эффект, придется выпить намного больше допустимой дозы, которая составляет один бокал для женщин и два — для мужчин.

Если ограничивать дозировку трудно, диетолог посоветовала разбавлять вино газированной водой. По ее словам, это поможет выпить больше бокалов и не причинить вред здоровью.

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      Екатерина Улитина
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