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14:20, 14 декабря 2023Наука и техника

Названы преимущества модернизированного Ка-52М

Эксперт Артамонов: модернизированные Ка-52М получили ракету «Изделие 305»

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Модернизированный ударный вертолет Ка-52М получил высокоточную ракету «Изделие 305», которая позволит наносить удары, не входя в зону действия средств противовоздушной обороны противника. Преимущества вертолета назвал военный эксперт Александр Артамонов в беседе с NEWS.ru.

«Это просто дикое оружие. Вертолеты могут даже не долетать до той линии, где их могут подбить. Но при этом наносить фантастические по своей точности и силе удары. Ведь боевая часть у "Изделия 305" — это 25 килограммов», — сказал он.

Отмечается, что ракета «Изделие 305» может поражать цели на расстоянии до 14,5 километра. Также в арсенал вертолета входят противотанковые ракеты «Атака» и пушка калибра 30 миллиметров.

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Эксперт отметил, что Ка-52М получил новую баллистическую защиту. Кроме того, вертолеты Ка-52 несут бортовой комплекс обороны Л-370 «Витебск», защищающий машину от управляемых ракет. «Причем "Витебск" не только сообщает о пуске ракеты и может с ней бороться тепловыми ловушками, но он еще и способен заметить момент, когда противник только начал прицеливаться», — добавил Артамонов.

Ранее в декабре стало известно, что Ка-52М впервые применили в зоне проведения специальной военной операции. Вертолеты уничтожили пункт управления и бронетехнику противника.

В июле издание Newsweek писало, что Ка-52 и его модернизированная версия Ка-52М, несущая ракету «Изделие 305», представляют серьезную угрозу для Вооруженных сил Украины.

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      Даниил Иринин
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