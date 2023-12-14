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11:28, 14 декабря 2023Россия

В России ответили на опасения Словакии из-за вылетов F-16 с баз НАТО

Сенатор Климов назвал вылет F-16 с баз НАТО признаком прямой войны альянса с РФ

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Вылет истребителей F-16 с авиабаз стран НАТО будет означать, что альянс находится в состоянии прямой войны с Россией. Так в разговоре с «Лентой.ру» ответил на опасения Словакии заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Дело в данном конкретном случае не в передаче какого-то оружия, а в самих вылетах с территории Словакии. Потому что если какой-то самолет или танк попал на территорию бывшей УССР в качестве некого груза, то это юридически одна ситуация. А если боевой самолет, да еще с вооружением на борту, вылетел с территории какой-то страны в зону боевых действий и принял в них участие, то это совершенно другая ситуация», — отметил Климов.

По словам сенатора, если с баз НАТО вылетят истребители F-16 для участия в украинском конфликте, то это будет означать для России не красную линию, а повод к войне.

НАТО таким образом даст сигнал, что она находится в состоянии прямой войны с Российской Федерацией. Поэтому политики Словакии правильно озаботились своей безопасностью

Андрей Климовзампред комитета Совета Федерации по международным делам

«Поскольку в НАТО есть статья, которая допускает возможность всеобщей войны всех членов альянса с тем или иным государством, то мы сразу же, зная эту статью, рассматриваем все государства, как государства, которые могут стать целями ответного удара», — заключил сенатор.

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Ранее вице-спикер парламента Словакии Любош Блага назвал вылеты украинских истребителей F-16 с авиабаз стран НАТО красной линией для России и выразил уверенность, что это приведет к открытому столкновению. Вице-спикер словацкого парламента подчеркнул, что Словакия должна остаться на стороне мира.

13 декабря глава делегации от МИД России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов также заявил, что взлет истребителей F-16 с авиабаз Польши, Румынии и Словакии приравнивается к участию этих стран в конфликте на Украине.

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      Варвара Кошечкина
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