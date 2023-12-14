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18:31, 14 декабря 2023Россия

Получивший ответ Путина россиянин объяснил решение обратиться к президенту

Задавший вопрос Путину бизнесмен заявил, что не ставил целью повышение продаж

Фото: Владимир Гердо / РИА Новости

Задавший вопрос во время прямой линии президента России Владимира Путина бизнесмен из Ижевска Владимир Бабинцев сообщил, что не ставил цель повысить объемы продаж после своего обращения. В беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на ответ президента.

«Мы давно и плотно работаем с «Корпорацией Развития Удмуртской Республики» и понимаем, что важный аспект в том, чтобы не потерять вектор на системном развитии малого и среднего предпринимательства. Работа в этом направлении ведется, но если не обозначать важность этой работы регулярно, то вектор может пойти не в ту сторону. У страны очень много направлений деятельности, и каждый представитель своей области должен о себе напоминать», — заявил он.

По словам Бабинцева, цель его вопроса заключалась в том, чтобы напомнить о малом и среднем бизнесе и об интересных брендах, которые развиваются.

«Мы не одни такие, нас много. Те меры поддержки, которые сейчас оказываются малому и среднему предпринимательству, должны носить структурный вектор. Собственно, так и делается, мы получаем нужную поддержку, все хорошо. Структура какая-то есть, надо просто ее продолжать», — сказал бизнесмен.

Во время прямой линии президента России Владимира Путина бизнесмен из Ижевска Владимир Бабинцев спросил главу государства о поддержке отечественных брендов. Он поинтересовался, возможно ли в современных реалиях сформировать такую систему помощи российским предпринимателям, чтобы это не носило характер «только удачного случая».

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Российский лидер отметил, что государство выстроило работу с компаниями, в том числе некоммерческими, и поддерживает их. По его словам, благодаря этому сейчас они занимают более 30 процентов рынка. Также президент добавил, что этот процесс нельзя останавливать.

Прямая линия Владимира Путина прошла 14 декабря. Она длилась чуть больше четырех часов. За это время глава государства отвечал на вопросы журналистов и граждан страны, связанные с политической, экономической, социальной, военной и другими сферами.

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