Путин заявил о серьезной проблеме в ключевой отрасли российской экономики

Путин заявил о дефиците семян разных культур в агропромышленном комплексе России

На российском рынке наблюдается нехватка семян разных культур, над данной проблемой необходимо задуматься отечественным селекционерам. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» вела трансляцию программы «Итоги года» с российским лидером во «ВКонтакте».

Как уточнил глава государства, российские власти и профильные ведомства уже прорабатывают возможности для решения этой проблемы. Для поддержки отечественных аграриев из бюджета выделяются необходимые финансовые средства. Путин также выразил уверенность, что справиться с дефицитом семян в России удастся до 2030 года.

«У нас есть программа до 2030 года как раз по этой проблеме (по вопросу нехватки семян различных культур — прим. "Ленты.ру") (...) Эта проблема решается, и мы ее решим окончательно», — заключил Путин.

Глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоз) Дмитрий Патрушев заявил, что с проблемой нехватки семян ряда культур в России удастся справиться в ближайшие два года. Выйти на самообеспечение подобной продукцией планируется в том числе за счет резкого снижения зависимости от импорта семян базовых культур, объемы которого в 2023 году упали вдвое. Наращиванию собственного производства также должна поспособствовать Федеральная научно-техническая программа, в рамках которой планируется отбирать проекты по созданию новых сортов и гибридов семян.

Ранее Путин упрекнул Минсельхоз за недостаточные объемы мяса птицы и куриных яиц на российском рынке. По его словам, эти факторы наряду с промедлением решения о наращивании импорта из других стран стали одними из главных предпосылок для резкого удорожания розничных цен на яйца, стоимость которых в 2023 году увеличилась сразу на 40 процентов. В то же время глава государства отметил важную роль работы ведомства в наращивании урожая зерновых в России до 146 миллионов тонн по итогам этого года.