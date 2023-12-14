Россияне смогут купить рецептурные лекарства онлайн по биометрии

«Известия»: в России можно будет купить рецептурные лекарства по биометрии

Россияне смогут купить рецептурные лекарства онлайн по биометрическим данным. Об этом сообщили в Центре биометрических технологий, пишут «Известия».

Там уточнили, что для подтверждения личности в ходе покупки рецептурных препаратов понадобится устройство с камерой, которое сможет обеспечить достаточный уровень защиты данных. Биометрические данные помогут подтвердить право на покупку лекарства при заказе и при получении его у курьера.

В Минцифры назвали такую процедуру возможной, так как, по закону о биометрии, подтверждение личности с помощью данных из Единой биометрической системы (ЕБС) приравнивается к предъявлению паспорта.

При этом, по мнению ведомства, запуск подобного сервиса потребует технических доработок на стороне аптечных организацией. В частности, они должны быть интегрированы с ЕБС, с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), а также с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Во время эксперимента подтверждение рецепта с помощью биометрии при очном посещении аптечного пункта не предполагается, однако такая возможность может появиться в будущем.

По мнению основателя маркетплейса Ruherb.pro Алексея Свистова, внедрение такой процедуры поддержит аптеки и поможет привлечь им больше посетителей. В свою очередь, управляющий партнер юрфирмы BBNP Максим Барашев уверен, что сервис поможет ускорить введение электронных рецептов в оборот, а также пресечь возможные нарушения, связанные с незаконным приобретением лекарственных средств по чужому талону.

В октябре 2022 года президент Владимир Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств трех регионах России — Москве, Подмосковье и Белгородской области. Согласно нему, в трех российских регионах эксперимент начнется с марта 2023 года и завершится в марте 2026 года. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, сложностей при онлайн-продаже рецептурных лекарственных средств в ходе проводимого эксперимента не возникает.

Впоследствии Минздрав утвердил список рецептурных препаратов, разрешенных для дистанционной продажи в рамках пилотного проекта. Перечень формировался с учетом критериев, утвержденных кабмином, в него вошли 904 международных непатентованных наименования разных терапевтических групп. При этом в нем нет лекарств, которые нужно принимать строго под наблюдением врача, сильнодействующих, наркотических или психотропные препаратов, а также содержащих этиловый спирт. Исключением также стали препараты предметно-количественного учета.