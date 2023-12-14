Слава показала Киркорову неприличный жест

Слава раскритиковала Киркорова из-за многомиллионного иска против Успенской

Российская певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, обратилась к исполнителю Филиппу Киркорову и показала ему средний палец. Соответствующее видео она опубликовала в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Певица возмутилась тем, что артист потребовал десять миллионов рублей от российской певицы Любови Успенской за то, что она назвала его женоненавистником. Слава заявила, что согласна со словами шансон-исполнительницы.

«Подавать в суд за женоненавистничество? А ты-то кто на самом деле? Филипп, ты просто опустился ниже некуда со своим [адвокатом Александром] Добровинским», — сказала она, отметив, что артист хочет пропиариться на имени звезды шансона.

Ранее была раскрыта реакция Успенской на многомиллионный иск от Киркорова.