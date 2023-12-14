Стало известно о блокировке одной страной 12-го пакета санкций ЕС против России

Reuters: Австрия заблокировала 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза

Представители австрийской делегации заблокировали принятие властями Евросоюза (ЕС) 12-го пакета антироссийских санкций в ходе саммита блока из-за включения Raiffeisen Bank International (RBI) в черный список Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

Представители европейской страны намерены добиться от Киева исключения финансовой группы из санкционного перечня и только после этого предоставить свое согласие на новый пакет ограничений в отношении России. В Австрии хотят, чтобы власти Украины убрали RBI из списка «международных спонсоров войны», уточнили собеседники.

Решение о включении австрийской финансовой группы в украинский черный список было продиктовано тем, что ее российское подразделение — Райффайзенбанк — продолжило свою профессиональную деятельность на территории РФ после начала боевых действий на Украине в конце февраля 2022 года.

На прекращении присутствия австрийской финансовой организации в России ранее неоднократно настаивали в Европейском центробанке (ЦБ). Глава наблюдательного совета регулятора Андреа Энриа требовала от западных банков предоставить конкретный план действий по уходу из российского бизнеса, однако руководство RBI пока ограничилось лишь продажей доли в страховой компании «Райффайзен Жизнь».

В мае 2022 года Raiffeisenbank разорвал корреспондентские отношения с рядом российских банков, но с тех пор не заявлял напрямую о намерении уйти с российского рынка. Агентство Reuters объясняло подобную позицию финансовой организации ставкой ее руководства на скорое окончание боевых действий на Украине. При этом австрийский банк не смог найти покупателей на свой бизнес в РФ, из-за чего решил выделить российские активы в отдельную компанию, а ее ценные бумаги разместить на бирже в Вене.

Несмотря на нежелание RBI уходить из России, руководство местного подразделения установило для граждан РФ дополнительные ограничения. Так, с 1 августа 2023 года Райффайзенбанк прекратил прием и покупку иностранной валюты в своих кассах, а с 1 сентября установил комиссию за зачисление долларов из других банков, которая составляет 50 процентов от суммы перевода. При этом размер комиссии, согласно новым условиям, может составлять от одной до десяти тысяч долларов.