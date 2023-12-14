В НХЛ оценили возможный переезд «Вашингтона» с Овечкиным в другой штат

Комиссар НХЛ Беттмэн заявил, что «Вашингтон» не будет переезжать в Вирджинию

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн оценил возможный переезд клуба «Вашингтон Кэпиталс» в другой штат. Его слова приводятся на сайте лиги.

Беттмэн заявил, что «Вашингтон» с капитаном Александром Овечкиным не будет переезжать в Вирджинию. «Нас устраивает расположение наших франшиз. Я знаю, что ходят слухи о том, что "Вашингтону" предложили переехать в Вирджинию, которая находится в четырех милях от их существующей арены», — отметил он.

В июне сообщалось, что владелец команды компания Monumental Sports & Entertainment вела переговоры с властями штата Вирджиния. Отмечалось, что переехать могут как хоккейная, так и баскетбольные команды «Вашингтон Уизардс» и «Вашингтон Мистикс», также принадлежащие холдингу.

За «Вашингтон» играют три российских хоккеиста. В составе команды, помимо Овечкина, выступают защитник Александр Алексеев и нападающий Евгений Кузнецов.