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02:43, 15 декабря 2023Спорт

Аршавин похвастался своим талантом

Аршавин заявил, что футболисты его уровня рождаются в России раз в 50 лет
Андрей Аршавин

Андрей Аршавин. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил, что игроки его уровня рождаются в России раз в 50 лет. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Спортсмен ответил на вопрос о воспитании «нового Аршавина» в академии сине-бело-голубых. По его мнению, для этого должен родиться талантливый ребенок, и ему не должны мешать. Футболист считает, что должно срастись много факторов.

«Может, Аршавин в этих стенах не должен вырасти — вырастет где-то в другом месте. Но такой игрок, как я — это нескромно говорить, — он не рождается каждые 10-20 лет, может, 50 лет. Именно в России», — похвастался он своим талантом.

Ранее Аршавин раскритиковал переходящих в европейские клубы отечественных игроков. По его словам, они не получает там «ни славы, ни денег».

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      Марина Совина
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