Аршавин похвастался своим талантом

Аршавин заявил, что футболисты его уровня рождаются в России раз в 50 лет

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил, что игроки его уровня рождаются в России раз в 50 лет. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Спортсмен ответил на вопрос о воспитании «нового Аршавина» в академии сине-бело-голубых. По его мнению, для этого должен родиться талантливый ребенок, и ему не должны мешать. Футболист считает, что должно срастись много факторов.

«Может, Аршавин в этих стенах не должен вырасти — вырастет где-то в другом месте. Но такой игрок, как я — это нескромно говорить, — он не рождается каждые 10-20 лет, может, 50 лет. Именно в России», — похвастался он своим талантом.

Ранее Аршавин раскритиковал переходящих в европейские клубы отечественных игроков. По его словам, они не получает там «ни славы, ни денег».