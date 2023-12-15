Кабаны отправились на поиски самок и попали на видео

Нацпарк «Земля леопарда» опубликовал видео с ищущими самок кабанами

Для кабанов, живущих на территории национального парк «Земля леопарда» наступило время гона. Об этом сообщает дирекция заповедников в своем Telegram-канале.

«В этот период половозрелый самец находит группу самок, присоединяется к ней. И даже снег не помеха для таких поисков», — говорится в сообщении.

В заповеднике рассказали, что во время гона между самцами происходят ожесточенные драки. Победитель получает семейство. Уже в марте-апреле появляется потомство, группа увеличивается в несколько раз и разбивается на отдельные семьи.

Ранее фотоловушка Нижне-Свирского заповедника запечатлела дикого кабана с пегим окрасом. На кадрах необычное животное бродит по парку в поисках еды. Комментаторы отметили, что такой окрас редок для кабанов.

