Раскрыты подробности о напавшем в квартире на подростка из-за колес россиянине

ТАСС: Напавший на подростка из-за колес на Урале мужчина может иметь отклонения

Напавший в квартире на 12-летнего подростка из-за велосипедных колес мужчина может иметь психические отклонения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Челябинской области.

По данным агентства, фигурант передан в психиатрическую больницу.

По информации правоохранителей, мужчина ворвался в квартиру на Урале, где проживал подросток, и избил его. Кроме того, он требовал деньги за испорченные колеса от велосипеда. В итоге у пострадавшего врачи диагностировали сотрясение мозга, рассечение лба и травмы внутренних органов.

Ранее сообщалось, что в Ачинске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который избил 13-летнего подростка металлической ложкой для обуви.