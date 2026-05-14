Си Цзиньпин поднял тост за Трампа

CNN: Си Цзиньпин поднял тост за здоровье Трампа и дружбу народов Китая и США

Председатель КНР Си Цзиньпин поднял тост за здоровье американского лидера Дональда Трампа и дружбу народов Китая и США перед началом банкета. Об этом сообщает CNN.

«Я бы хотел произнести тост — за развитие и процветание Китая и США, за благополучие народов наших стран, за светлое будущее китайско-американских отношений и дружбу между нашими народами, а также за здоровье президента Трампа и всех присутствующих здесь друзей», — подчеркнул китайский лидер.

Си Цзиньпин отметил, что в ходе утренних переговоров с Трампом стороны договорились о построении конструктивных отношений между двумя странами и «поддержании стратегической стабильности для содействия устойчивому миру».

Ранее Си Цзиньпин во время банкета назвал историческим визит Трампа в Китай. Он добавил, что Вашингтону и Пекину не стоит соперничать, поскольку от конфронтации все стороны проиграют, а от сотрудничества — будут в выигрыше.