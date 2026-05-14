Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:38, 14 мая 2026Мир

Си Цзиньпин поднял тост за Трампа

CNN: Си Цзиньпин поднял тост за здоровье Трампа и дружбу народов Китая и США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

Председатель КНР Си Цзиньпин поднял тост за здоровье американского лидера Дональда Трампа и дружбу народов Китая и США перед началом банкета. Об этом сообщает CNN.

«Я бы хотел произнести тост — за развитие и процветание Китая и США, за благополучие народов наших стран, за светлое будущее китайско-американских отношений и дружбу между нашими народами, а также за здоровье президента Трампа и всех присутствующих здесь друзей», — подчеркнул китайский лидер.

Си Цзиньпин отметил, что в ходе утренних переговоров с Трампом стороны договорились о построении конструктивных отношений между двумя странами и «поддержании стратегической стабильности для содействия устойчивому миру».

Ранее Си Цзиньпин во время банкета назвал историческим визит Трампа в Китай. Он добавил, что Вашингтону и Пекину не стоит соперничать, поскольку от конфронтации все стороны проиграют, а от сотрудничества — будут в выигрыше.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян объяснил позицию Армении по введению санкций против России

    Привычный вид мяса оказался неожиданно опасен для здоровья

    В Госдуме призвали вернуть россиянам переплату за «коммуналку»

    В России призвали до конца развернуть ВПК во время «жевания соплей» Европой

    Россиянам назвали три способа спасти сбережения

    Африка стала турхитом из-за визовых послаблений

    Пашинян высказался об опасениях из-за российской военной базы

    Комары нападут на Москву

    Стоимость еще одной компании приблизилась к трем триллионам долларов

    Два российских города остались без воды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok