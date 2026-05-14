Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:41, 14 мая 2026Мир

Стало известно о возможных совместных планах Трампа и Си Цзиньпина на 2026 год

AP: Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться четыре раза в 2026 году
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться четыре раза в 2026 году. Об этом сообщает The Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Американские и китайские официальные лица отметили, что в число этих встреч может войти саммит G20 («Большая двадцатка») в Майами и встреча Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Гуанчжоу.

Ранее завершились переговоры Трампа и Си Цзиньпина в Доме народных собраний. 15 мая американская и китайская делегации продолжат встречи для обсуждения широкого спектра вопросов, касающихся отношений обоих государств.

Глава Белого дома пригласил председателя КНР посетить Вашингтон 24 сентября этого года.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль вскоре объявит о сроках визита президента России Владимира Путина в Китай, который состоится в ближайшее время.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян объяснил позицию Армении по введению санкций против России

    Привычный вид мяса оказался неожиданно опасен для здоровья

    В Госдуме призвали вернуть россиянам переплату за «коммуналку»

    В России призвали до конца развернуть ВПК во время «жевания соплей» Европой

    Россиянам назвали три способа спасти сбережения

    Африка стала турхитом из-за визовых послаблений

    Пашинян высказался об опасениях из-за российской военной базы

    Комары нападут на Москву

    Стоимость еще одной компании приблизилась к трем триллионам долларов

    Два российских города остались без воды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok