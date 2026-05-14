Стало известно о возможных совместных планах Трампа и Си Цзиньпина на 2026 год

AP: Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться четыре раза в 2026 году

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться четыре раза в 2026 году. Об этом сообщает The Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Американские и китайские официальные лица отметили, что в число этих встреч может войти саммит G20 («Большая двадцатка») в Майами и встреча Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Гуанчжоу.

Ранее завершились переговоры Трампа и Си Цзиньпина в Доме народных собраний. 15 мая американская и китайская делегации продолжат встречи для обсуждения широкого спектра вопросов, касающихся отношений обоих государств.

Глава Белого дома пригласил председателя КНР посетить Вашингтон 24 сентября этого года.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль вскоре объявит о сроках визита президента России Владимира Путина в Китай, который состоится в ближайшее время.