Нетаньяху привел слова «мыслителя из России», назвавшего Израиль сверхдержавой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе выступления перед журналистами привел слова некоего «мыслителя из России», назвавшего еврейское государство «маленькой сверхдержавой». Заявление политика приводит Clash Report.

«Как однажды сказал один мыслитель — кстати, в России — он сказал: "Государство Израиль — это маленькая сверхдержава, но это сверхдержава"», — сказал он.

При этом Нетаньяху не уточнил, о словах какого именно мыслителя идет речь.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, комментируя сообщения о тайном визите Нетаньяху в ОАЭ, пообещал привлечь к ответственности страны, содействующие Тель-Авиву в борьбе против Тегерана.