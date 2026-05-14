Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:40, 14 мая 2026Мир

Нетаньяху привел высказывание «мыслителя из России» об Израиле

Нетаньяху привел слова «мыслителя из России», назвавшего Израиль сверхдержавой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard - Pool / Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе выступления перед журналистами привел слова некоего «мыслителя из России», назвавшего еврейское государство «маленькой сверхдержавой». Заявление политика приводит Clash Report.

«Как однажды сказал один мыслитель — кстати, в России — он сказал: "Государство Израиль — это маленькая сверхдержава, но это сверхдержава"», — сказал он.

При этом Нетаньяху не уточнил, о словах какого именно мыслителя идет речь.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, комментируя сообщения о тайном визите Нетаньяху в ОАЭ, пообещал привлечь к ответственности страны, содействующие Тель-Авиву в борьбе против Тегерана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян объяснил позицию Армении по введению санкций против России

    В России призвали до конца развернуть ВПК во время «жевания соплей» Европой

    Россиянам назвали три способа спасти сбережения

    Африка стала турхитом из-за визовых послаблений

    Пашинян высказался об опасениях из-за российской военной базы

    Комары нападут на Москву

    Стоимость еще одной компании приблизилась к трем триллионам долларов

    Два российских города остались без воды

    Россиянка расплакалась на камеру из-за результата окрашивания

    Казахстан подписал со страной НАТО соглашение по производству дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok