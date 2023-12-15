Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:21, 15 декабря 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о состоянии взорвавшего гранаты депутата

Журналист Глагол: взорвавший гранаты депутат Батрин успешно прооперирован

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Украинский депутат от партии «Слуга народа» Сергей Батрин, взорвавший несколько гранат на сессии сельсовета, перенес операцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журналиста Виталия Глагола.

«Подрывник жив и находится в Свалявской больнице после взрыва», — рассказал он.

По словам Глагола, в результате произошедшего депутат получил ранение в живот и был успешно прооперирован врачами. Кроме того, один из депутатов находится в очень тяжелом состоянии с осколочным ранением головы. В настоящее время за его жизнь борются врачи.

Журналист также уточнил состояние других пострадавших при взрыве гранат. Так, по словам представителя украинских СМИ, 20 человек были госпитализированы Свалявскую городскую больницу. Из них пять человек — в тяжелом состоянии, еще троих перевезли в госпиталь в Ужгороде.

Ранее врио заместителя начальника департамента коммуникации нацполиции Юлия Гирдвилис назвала возможный срок заключения Батрину.

15 декабря депутат взорвал несколько гранат во время заседания сельсовета в селе Керецки. Тогда предварительно сообщалось о 26 пострадавших, шесть из которых — в тяжелом состоянии.

Депутат подорвал гранаты из-за ссоры с коллегами по вопросу бюджета на 2024 год. За несколько дней до произошедшего Батрин на видео раскритиковал старосту общины.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России возбудили дела о завышении цен на яйца. Накануне Путин обещал улучшить ситуацию

      Путин поручил свозить россиян на Камчатку

      Мужчина изнасиловал спавшую туристку и сбежал через окно на курорте Индии

      Шольц рассказал о мнении Венгрии касательно помощи Украине

      Названы приводящие к конденсату на окнах ошибки

      Тарасова обвинила Трусову в меркантильности

      В Польше допустили возможность приближения России вплотную к границам страны

      «АвтоВАЗ» собрался выпускать электрические Niva и Vesta

      В приюте для бездомных нашли уникальные кроссовки за 1,8 миллиона рублей

      WP указал на негативные последствия для Евросоюза при вступлении Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости