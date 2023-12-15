Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:40, 15 декабря 2023Россия

В России отреагировали на отказ Польши от версии о вине Москвы в крушении Ту-154

Климов: отказ Польши от версии о вине РФ в крушении Ту-154 связан с политикой
СюжетАвиакатастрофы в России

Фото: СК РФ / РИА Новости

Решение Варшавы отказаться от версии о вине Москвы в крушении самолета Ту-154 польского президента в 2010 году под Смоленском связано с политической ситуацией в стране. Так в беседе с «Лентой.ру» объяснил заявление нового министра внутренних дел Польши Марчина Кервиньского зампред комитета Совфеда России по международным делам Андрей Климов.

«Человек, который сейчас пришел к власти в Польше, говоря о том, что было в действительности, делает все для того, чтобы политически добить тех, кого он победил на выборах. Ему выгодна любая тема, в том числе и эта. Мы к этому не имеем никакого отношения. Кстати, что-то мне подсказывает, что от него у нас еще будет немало неприятностей», — заявил сенатор.

11 декабря сейм Польши избрал на пост премьер-министра страны бывшего главу Европейского совета и лидера польской оппозиции Дональда Туска. 12 декабря он представил новый кабинет министров.

Материалы по теме:
Внешний фактор Польский президент разбился под Смоленском по вине экипажа. Поляки не верят
Внешний факторПольский президент разбился под Смоленском по вине экипажа. Поляки не верят
5 сентября 2018
«Не мог хороший экипаж так идти на посадку» 10 лет назад в Смоленске разбился самолет президента Польши. Главу государства сгубил пьяный генерал
«Не мог хороший экипаж так идти на посадку»10 лет назад в Смоленске разбился самолет президента Польши. Главу государства сгубил пьяный генерал
10 апреля 2020

Позднее новый министр внутренних дел Польши Кервиньский сообщил, что правительство страны откажется от версии о вине России в крушении самолета Ту-154. Кроме того, новый министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что комиссия по расследованию авиакатастрофы ликвидирована.

В 2022 году глава комиссии Антоний Мацыревич заявлял, что авиакатастрофа была подготовлена спецслужбами России.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Польская комиссия год назад заподозрила Россию в подрыве самолета Качиньского. Теперь ее саму обвиняют в фальсификациях

      Путин поручил свозить россиян на Камчатку

      Путин предупредил о последствиях вмешательства в дела России

      Елена Ваенга потеряла сознание в театре

      Над морем в Севастополе сбили БПЛА

      Судья удивила эксгибициониста словами о нежелании людей смотреть на его пенис

      Актера Анатолия Белого признали иноагентом

      В Польше призвали дать правовую оценку работе комиссии по смоленской катастрофе

      Глава Евросовета уклонился от вопроса про Украину

      Врач объяснил нежелание людей заниматься сексом в определенный день

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости