В России отреагировали на отказ Польши от версии о вине Москвы в крушении Ту-154

Климов: отказ Польши от версии о вине РФ в крушении Ту-154 связан с политикой

Решение Варшавы отказаться от версии о вине Москвы в крушении самолета Ту-154 польского президента в 2010 году под Смоленском связано с политической ситуацией в стране. Так в беседе с «Лентой.ру» объяснил заявление нового министра внутренних дел Польши Марчина Кервиньского зампред комитета Совфеда России по международным делам Андрей Климов.

«Человек, который сейчас пришел к власти в Польше, говоря о том, что было в действительности, делает все для того, чтобы политически добить тех, кого он победил на выборах. Ему выгодна любая тема, в том числе и эта. Мы к этому не имеем никакого отношения. Кстати, что-то мне подсказывает, что от него у нас еще будет немало неприятностей», — заявил сенатор.

11 декабря сейм Польши избрал на пост премьер-министра страны бывшего главу Европейского совета и лидера польской оппозиции Дональда Туска. 12 декабря он представил новый кабинет министров.

Позднее новый министр внутренних дел Польши Кервиньский сообщил, что правительство страны откажется от версии о вине России в крушении самолета Ту-154. Кроме того, новый министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что комиссия по расследованию авиакатастрофы ликвидирована.

В 2022 году глава комиссии Антоний Мацыревич заявлял, что авиакатастрофа была подготовлена спецслужбами России.