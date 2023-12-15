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09:47, 15 декабря 2023Спорт

Россиянин Кучеров первым в сезоне НХЛ набрал 50 очков

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров первым в сезоне НХЛ набрал 50 очков

Фото: George Walker IV / AP

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров первым набрал 50 очков в сезоне-2023/2024 Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

В матче регулярного чемпионата против «Эдмонтон Ойлерс» форвард отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Теперь на счету 30-летнего россиянина 20 голов и 30 передач в сезоне.

Ранее Кучерова признали первой звездой ноября в НХЛ. Он возглавляет бомбардирскую гонку сезона.

Кучеров играет за «Тампу» с 2013 года. Вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли в 2020 и 2021 годах. Трижды в карьере он достигал отметки в 100 очков за сезон: в 2018, 2019 и 2023 годах.

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      Дарья Коршунова
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