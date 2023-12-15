Толкающих фуру и автобус из снега россиян сняли на видео

Толкающих фуру и автобус из снега жителей столичного региона сняли на видео

Из-за сильных осадков, вызванных циклоном «Ваня», жителям столичного региона пришлось массово выталкивать фуру и автобус из снега. Внимание на ситуации, снятые на видео, обратили в Telegram-канале «Новости Москвы» и сообществе «Телеканал 360» во «ВКонтакте».

На первой записи видно, как более 10 человек в новомосковском поселении Сосенском помогают фуре выбраться из снежного плена. На втором видео можно наблюдать, как в подмосковном Лопатине (Ленинский округ) семь пассажиров автобуса толкают его, чтобы впоследствии уехать на нем. При этом остается неизвестным, удалось это россиянам или нет — даже после того, как водитель сдает назад, чтобы помочь толкающим пассажирам, ему не удается выбраться из снежной ямы.

Ранее в этот же день стало известно, что под влиянием циклона «Ваня» высота сугробов в Москве побила рекорд почти 150-летней давности. Помимо этого, из-за атмосферного вихря столицу накрыло самым сильным более чем за 50 лет снегопадом. В результате непогоды цены на такси в городе взлетели.