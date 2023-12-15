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19:15, 15 декабря 2023Бывший СССР

Офицер из Одессы предлагал подчиненному за взятку отсидеться в тылу

«Страна.ua»: одесский офицер предлагал подчиненному за взятку отсидеться в тылу

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Одессе задержали заместителя командира воинской части, который требовал у подчиненного 15 тысяч гривен, чтобы того не отправили на передовую. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Сообщается, что полиция задержала офицера, предлагавшего отсидеться в тылу, на получении взятки от подчиненного. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Одним из основных способов избежать попадания на передовую для украинцев остается выезд за границу. Так, более 800 украинцев пытались дать взятку на границе, чтобы не служить в рядах Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что после прошедших на Украине рейдов военкомов одесситы начали избавляться от абонементов в спортзалы. До этого сотрудники военкоматов нагрянули в спортзалы Ужгорода, Киева, Львова, Мукачева и Хуста.

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      Александр Курбатов
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