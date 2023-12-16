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17:35, 16 декабря 2023Ценности

Против известного пластического хирурга возбудили уголовное дело

SHOT: против пластического хирурга Вдовина возбудили дело из-за мошенничества

Фото: Unsplash

В отношении пластического хирурга Александра Вдовина возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Заявление направила администрация ресторана Lamborghini. Представители заведения рассказали, что Вдовин похитил у них парижские бокалы Cristal D'Arques стоимостью около одного миллиона рублей. Дело против Вдовина возбуждено по статье «Мошенничество».

Инцидент с Александром Вдовиным в ресторане Lamborghini произошел в конце ноября, куда хирург пришел на банкет. Оказалось, что выпивка была бесплатная, хотя ранее Вдовин оплатил шампанское. Когда он узнал об этом, то потребовал у официанта вернуть деньги — в качестве компенсации последний принес ему шесть фужеров, которые хирург забрал с собой.

Также авторы Shot сообщили, что в отношении Вдовина могут возбудить еще одно уголовное дело. По информации медиа, Александр Вдовин требовал у другого известного хирурга Тимура Хайдарова и его жены Светланы Сильваши компенсацию в размере 10 миллионов рублей из-за неудачной, по его мнению, проведенной операции. Уточняется, что Вдовин не получил деньги и перешел к угрозам.

В начале декабря журналисты Mash Iptash рассказали, что в Бугульминской центральной районной больнице (ЦРБ) Татарстана заведующий и хирург подрались во время операции. Инцидент произошел два года назад, но о случившемся стало известно только сейчас.

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      Андрей Ставицкий
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