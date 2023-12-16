Украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей

Третий украинский водитель-дальнобойщик умер на границе с Польшей

Третий украинский водитель-дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей. Об этом сообщает телеканал ICTV.

«Украинскому дальнобойщику стало плохо в очереди перед пунктом пропуска Корчева со стороны Польши... Наши источники сообщают, что водитель умер», — говорится в сообщении.

В ноябре вице-президент ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин рассказал, что на украинско-польской границе скончался второй водитель с начала протестов.

В начале ноября польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Протестующие требуют ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество.

Ранее стало известно, что украинские дальнобойщики по 10 дней ждут выезда из Польши — время ожидания в очереди составляет 226 часов. При стандартных условиях время ожидания на границе составило бы 59 часов.

В начале декабря премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава потребует вернуть для украинских дальнобойщиков обязанность получать разрешения на въезд в Европейский союз.