Доктор Мясников перечислил опасные ошибки при измерении давления

Кардиолог Александр Мясников призвал мерить давление с пустым мочевым пузырем

Многие люди бездумно измеряют давление, из-за чего результаты могут быть ложными, заявил терапевт, кардиолог Александр Мясников. Опасные ошибки при измерении давления врач перечислил в своей авторской программе на телеканале «Россия», в частности он посоветовал измерять давление с пустым мочевым пузырем.

Доктор Мясников заявил, что до измерения давления необходимо посидеть спокойно, думая о чем-то приятном. Также перед процедурой не следует пить зеленый чай и кофе, так как они могут исказить показатели. Мерить давление необходимо в положении сидя, при этом не скрещивать ноги, добавил врач. Рука при этом должна лежать на столе на уровне сердца.

Измерять давление необходимо с пустым мочевым пузырем и через некоторое время после еды. Должно пройти время, чтобы желудок переварил пищу

Александр Мясников терапевт, кардиолог

Если состояние пациента ухудшается, доктор Мясников призвал измерять давление с помощью холтера. После суточного мониторинга врач назначит корректирующую терапию, заключил специалист.

Ранее Александр Мясников рассказал, что кофе снижает риск развития цирроза и рака печени, а также предотвращает возникновение инфаркта. Доктор рекомендовал пить кофе гипертоникам.