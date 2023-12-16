«Наше командование нас кинуло» Шесть пограничников ВСУ сдались в плен на границе с Россией

Шестеро украинских пограничников сдались в плен ВС РФ в Курской области

Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что шесть украинских пограничников Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен на границе региона с Россией.

Подробностей инцидента он не привел, однако обратился к украинским военным с призывом сдаваться в плен, чтобы остаться в живых. «Бойцы ВСУ, чтобы сохранить свои жизни, выходите на частоту 149.200 и вызывайте "Волгу"!» — предложил он.

Министерство обороны (МО) России в настоящий момент не прокомментировало информацию о сдаче украинских пограничников в плен.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Взятые в плен бойцы ВСУ заявили об обмане командования и призвали сложить оружие

В свою очередь, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» утверждает, что речь идет о попавших в плен сотрудниках Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), видео с которыми распространилось в сети накануне вечером. В видеобращении пограничники рассказали об обмане украинским командованием, которое отправило их на фронт и заявив, что, по данным разведки, на указанном участке нет российских военных. Однако сотрудников ГПСУ взяли в плен и обвинили в дезертирстве.

Никому не верьте из нашего начальства. Мы давно защищаем границу, и к нам отнеслись, честно говоря, не по-людски. Мы как защитники им полностью не нужны Военнопленный ВСУ

Кроме того, пограничники призвали к прекращению конфликта и предложили всем военным ВСУ сложить оружие и сдаться в плен, чтобы остаться в живых.

Число сдающихся в плен военных ВСУ резко увеличилось

В декабре президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами думских фракций сообщил о резком увеличении численности украинских военнослужащих, сдающихся в плен ВС РФ за последнее время. «По обмену пленными работа идет», — резюмировал он.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

По мнению полковника в отставке, военного эксперта Анатолия Матвийчука, этот факт объясняется критичными потерями ВСУ. По его словам, многие части потеряли уже до 50 процентов своего личного состава, особенно большие потери фиксируются среди недавно мобилизованных украинцев, не имеющих военной подготовки. Он уверен, что украинские бойцы начинают понимать, что достичь успехов, в том числе в контрнаступлении, не получится.

С помощью радиоволны «Волга» в плен России сдались порядка 10 тысяч бойцов ВСУ

К сентябрю 2023 года порядка десяти тысяч бойцов ВСУ сдались в плен России с помощью специальной радиоволны 149.200 «Волга». По данным источника в оперативных службах, пленные получают питание, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Радиочастоту запустили в середине лета. Ее можно уловить на всех направлениях специальной военной операции.