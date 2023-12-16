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12:40, 16 декабря 2023Спорт

Третьяк назвал источники финансовой поддержки нейтральных спортсменов

Третьяк заявил, что нейтральных спортсменов финансово поддержат федерации

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал об источниках финансирования для спортсменов, которые будут выступать в нейтральном статусе на международных соревнованиях. Об этом сообщает РИА Новости.

«И федерации будут поддерживать, и будут поддерживать спонсоры. Спонсоры же есть. У всех федераций есть спонсоры, без спонсоров сегодня невозможно», — заявил Третьяк.

15 декабря в Олимпийском комитете России (ОКР) высказались о финподдержке желающих выступить на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе спортсменов. «Среди спортсменов, которые получат выплаты, не будет спортсменов, принявших "нейтрализацию". ОКР не будет поддерживать спортсменов с нейтральным статусом», — заявил глава организации Станислав Поздняков.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Спортсмены смогут принять участие в турнире только в нейтральном статусе. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине и имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

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      Алексей Гусев
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