Третьяк назвал источники финансовой поддержки нейтральных спортсменов

Третьяк заявил, что нейтральных спортсменов финансово поддержат федерации

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал об источниках финансирования для спортсменов, которые будут выступать в нейтральном статусе на международных соревнованиях. Об этом сообщает РИА Новости.

«И федерации будут поддерживать, и будут поддерживать спонсоры. Спонсоры же есть. У всех федераций есть спонсоры, без спонсоров сегодня невозможно», — заявил Третьяк.

15 декабря в Олимпийском комитете России (ОКР) высказались о финподдержке желающих выступить на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе спортсменов. «Среди спортсменов, которые получат выплаты, не будет спортсменов, принявших "нейтрализацию". ОКР не будет поддерживать спортсменов с нейтральным статусом», — заявил глава организации Станислав Поздняков.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Спортсмены смогут принять участие в турнире только в нейтральном статусе. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине и имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.