Умер пострадавший при взрыве гранат в Закарпатье

В Закарпатье умер один из пострадавших при взрыве гранат на заседании сельсовета

Один из пострадавших при взрыве гранат в Керецковском сельсовете Закарпатья на Украине умер в больнице. Об этом сообщил украинский телеканал «Суспильне» в Telegram-канале.

Погибшему было 55 лет, он находился в реанимации в критическом состоянии.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения депутату Керецковского сельсовета Закарпатской области Украины Сергею Батрину, взорвавшему гранаты во время заседания. Следователи квалифицируют подрыв трех боевых гранат как террористический акт.

В результате совершенного 15 декабря взрыва пострадали 23 человека, включая подозреваемого, — 16 мужчин и 7 женщин в возрасте от 28 до 68 лет. Они получили телесные повреждения разной степени тяжести, у большинства диагностировали осколочные ранения.

Ранее стало известно, что депутат Сергей Батрин пришел в сознание. По информации украинских медиа, у его палаты «во избежание расправы со стороны родственников пострадавших» установили усиленную охрану.