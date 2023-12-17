Москвичам назвали срок окончания снегопада

Синоптик Шувалов: снегопад в Москве закончится во второй половине воскресенья

Сильный снегопад в Москве закончится во второй половине воскресенья, 17 декабря. Такой срок в разговоре с «Лентой.ру» назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он также рассказал, какая погода ждет жителей столичного региона на следующей неделе.

Снегопад закончится в ближайшие часы. Эта фронтальная зона достаточно быстро перемещается с запада на восток. Если снег начался с 9 до 10 утра, то к 15 часам эта фронтальная зона удалится уже на восток и у нас будут отдельные осадки в виде мокрого снега и, может быть, даже дождя, а к вечеру вообще без осадков Александр Шувалов синоптик

«По всей видимости, до среды и четверга больше снегопадов не будет. Ночью будет слабый минус — ноль — минус два, а днем слабый плюс — ноль — плюс два градуса. Это условие для гололедицы, но сильных снегопадов, подобных тому, что мы испытали на прошлой неделе, не будет. Общее количество осадков, которое может выпасть, — это всего лишь до десяти миллиметров за пятидневной период. На прошлой неделе это было 25 и даже больше», — объяснил синоптик.

17 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что высота сугробов в Москве 17 декабря побила рекорд 82-летней давности. Синоптики зафиксировали, что высота сугробов достигла 38 сантиметров. Днем ранее также был обновлен исторический максимум — 39 сантиметров.

Вечером 14 декабря в столичный регион пришел циклон «Ваня». Он принес сильнейший за последние 60 лет снегопад.