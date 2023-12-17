SCMP: в Китае придумали систему тренировок для войны в космосе

В Китае придумали систему тренировок, предназначенную для отработки боевых действий в космосе. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Ученые китайского Национального университета оборонных технологий страны разработали систему игр по боям в космосе, которая способна моделировать различные ситуации и предсказывать процесс хода военных действий. По ней в армии Китая будут отрабатывать бои в космической среде.

По словам авторов системы тренировок, конфликт в космосе затронет всю спутниковую инфраструктуру и наземные системы, обслуживающие их, в том числе пусковые площадки для ракет и крупные радиолокационные станции. В результате него самолеты и корабли больше не смогут ориентироваться в пространстве по спутникам, в городах станет царить хаос, а «отдаленные поселения будут отрезаны от мира». Помимо этого, обломки аппаратов будут падать на Землю с разрушительной скоростью, а части, которые останутся на орбите, «потенциально запрут нас навсегда в пределах нашей планеты», добавили ученые. «Действия, предпринимаемые непосредственно против спутников, рассматриваются некоторыми как равносильные разжиганию ядерной войны», — говорится в исследовании.

Нововведение уже признали результативным — оно доказало эффективность в ходе засекреченной космической миссии. В двухмесячных соревнованиях участвовали 400 отобранных курсантов, которых разделили на 70 команд. Участники признали, что тренировки подготовили их к бою и научили владеть оружием, известным им лишь по теоретическим источникам.

Ранее в США оценили разведывательные возможности Китая в космосе, признав, что Штаты перестали доминировать в этой области.