Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Чехия
3:5
Завершен
Швеция
Еврохоккейтур|Швейцарские игры
Арсенал
1:0
2-й тайм
live
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия - Премьер-лига|17-й тур
Швейцария
0:3
Завершен
Финляндия
Еврохоккейтур|Швейцарские игры
Ливерпуль
Сегодня
19:30 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|17-й тур
Бавария
Сегодня
21:30 (Мск)
Штутгарт
Германия - Бундеслига|15-й тур
18:12, 17 декабря 2023Спорт

В МИД одной фразой оценили нежелание украинских теннисисток играть с россиянками

Захарова: для не желающих играть с россиянами украинок нужны альтернативные игры

Фото: Сергей Власов / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась о нежелании украинских теннисисток играть с россиянками. Ее слова приводят «Известия».

«Мне кажется, таким, которым постоянно требуется особое отношение, нужно создать игры для альтернативно одаренных», — одной фразой оценила ситуацию Захарова.

17 декабря украинка Марта Костюк отказалась играть с россиянкой Миррой Андреевой в финале выставочного турнира в Бур-де-Пеаж (Франция). Она объяснила свое решение «геополитической ситуацией».

В результате 16-летней Андреевой пришлось соревноваться с теннисистом Янисом Газуани Дюраном. Россиянка уступила 23-летнему спортсмену о счетом 5:7, 2:6.

Что думаешь? Оцени!
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На границе с Украиной завязался бой с диверсантами. Что известно о ситуации?

      В России на соревнованиях по боксу умер подросток

      Раскрыто место падения запущенной КНДР баллистической ракеты

      В МИД одной фразой оценили нежелание украинских теннисисток играть с россиянками

      Песков высказался о визите Путина в Турцию

      В Румынии предложили объявить посла России персоной нон грата

      На Украине заявили о невозможности отказа от мобилизации

      Подмосковного чиновника избили на концерте Басты

      Западная техника ВСУ застряла в грязи и попала на видео

      Стала известна судьба снимавшего в Конгрессе США порно сенатора

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости