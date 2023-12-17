В МИД одной фразой оценили нежелание украинских теннисисток играть с россиянками

Захарова: для не желающих играть с россиянами украинок нужны альтернативные игры

Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась о нежелании украинских теннисисток играть с россиянками. Ее слова приводят «Известия».

«Мне кажется, таким, которым постоянно требуется особое отношение, нужно создать игры для альтернативно одаренных», — одной фразой оценила ситуацию Захарова.

17 декабря украинка Марта Костюк отказалась играть с россиянкой Миррой Андреевой в финале выставочного турнира в Бур-де-Пеаж (Франция). Она объяснила свое решение «геополитической ситуацией».

В результате 16-летней Андреевой пришлось соревноваться с теннисистом Янисом Газуани Дюраном. Россиянка уступила 23-летнему спортсмену о счетом 5:7, 2:6.