Москвичам сообщили об опасной погоде

В Москве и МО объявили «желтый» уровень опасности из-за ветра и гололедицы

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы. Соответствующие данные опубликованы на сайте Гидрометцентра в виде прогностической карты.

Предупреждение о ветре в столице действует до 16 часов воскресенья, 17 декабря, предупреждение о гололедице — до 16 часов вторника, 19 декабря.

«Желтый» уровень погодной опасности также объявили в Московской области (МО). Предупреждение о ветре с порывами местами до 15 метров в секунду будет действовать до 18 часов воскресенья, 17 декабря. Кроме того, жителям области сообщили о гололедице — предупреждение о ней будет актуально до 18 часов вторника, 19 декабря.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве установили новый суточный рекорд снежного покрова — 39 сантиметров. Причиной стал активный циклон «Ваня».

